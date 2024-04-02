大行報告 | 四大內銀績後邊隻最值博？一表掌握最新評級目標價
02/04/2024
．中金上調建行(00939)目標價由6.57元升至6.77元
．3大行調整農行(01288)目標價，其中中金看最牛
．滙證下調中行(03988)目標價至3.5元，維持買入評級
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02/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/04/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/04/2024 00:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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