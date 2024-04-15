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大行報告 | 星展降農行至「持有」，建銀降招金至「中性」

15/04/2024

星展上調農行(01288)目標價由3.4元升至3.7元，評級至持有

建銀國際調整招金(01818)目標價由12.9元升至14.1元，大摩亦將目標價由13.3元上調至14元

 

大行報告 | 星展降農行至「持有」，建銀降招金至「中性」

 

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