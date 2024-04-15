大行報告 | 星展降農行至「持有」，建銀降招金至「中性」
15/04/2024
．星展上調農行(01288)目標價由3.4元升至3.7元，評級至持有
．建銀國際調整招金(01818)目標價由12.9元升至14.1元，大摩亦將目標價由13.3元上調至14元
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15/04/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/04/2024 19:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/04/2024 16:41
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高息定存 | 華僑推128日定存4.35厘息，匯立9個月4厘
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