  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

大行報告 | 騰訊、華晨、濠賭及油股最新評級／目標價

17/04/2024

法巴騰訊(00700)目標價由420元升至430元，維持跑贏大市

摩通點評濠賭股，其中銀娛(00027)調整目標價由54元減至43元，大摩亦由46元降至38元

大摩提升中石油(00857)、中海油(00883)目標價，建議增權重

 

大行報告 | 德銀升華晨五成目標價，銀娛被大行降級兼削目標價

 

大行報告 | 德銀升華晨五成目標價，銀娛被大行降級兼削目標價

 

大行報告 | 德銀升華晨五成目標價，銀娛被大行降級兼削目標價

 

大行報告 | 德銀升華晨五成目標價，銀娛被大行降級兼削目標價

 

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01329

首創鉅大

0.295

異動股

01400

滿地科技股份

0.110

異動股

02013

微盟集團

1.350

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01329 首創鉅大
  • 0.295
  • 01400 滿地科技股份
  • 0.110
  • 02013 微盟集團
  • 1.350
  • 08395 齊家控股
  • 0.600
  • 00821 滙盈控股
  • 0.072
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 68.850
  • 目標︰$75.00
  • 01787 山東黃金
  • 18.160
  • 目標︰$22.50
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.510
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.440
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 67.500
  • 目標︰$80.00以上
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 300.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.000
  • 01299 友邦保險
  • 46.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.150
  • 00388 香港交易所
  • 215.600
報章貼士
  • 09698 萬國數據－ＳＷ
  • 6.030
  • 目標︰$7.80
  • 03898 時代電氣
  • 29.100
  • 目標︰$35.50
  • 00552 中國通信服務
  • 3.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 00863 ＯＳＬ集團
  • 9.680
  • 原油 More
  • 00934 中石化冠德
  • 3.930
  • 黃金 More
  • 02840 ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
  • 1,728.000
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 114.900
即時重點新聞

17/04/2024 12:06  《午市前瞻》恒指連跌四日有機會企穩，銀娛跌勢急恐怕未見底

17/04/2024 12:05  恒指半日跌11點報16237，銀娛瀉逾5%信義光能挫4%

17/04/2024 11:15  【外圍經濟】英倫銀行行長貝利暗示可能較聯儲局更早減息

17/04/2024 09:51  《Ａ股焦點》小盤股拉漲中證2000彈4%，中證監平息退市恐慌

17/04/2024 07:50  《國金頭條》鮑威爾再挫降息預期，標普500指數三連跌

17/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒７７億元，買盈富沽安踏

17/04/2024 08:33  【大行炒Ｄ乜】德銀升華晨五成目標價，銀娛被大行降級兼削目標價

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

17/04/2024 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８３０６，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 中銀香港撤走12個月存期，大眾及匯立逆市加息新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

銀娛遭大細摩夾擊曾插逾8%，五一臨近其他賭股仍可吼？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

五一 | 旅議會料五一黃金周80萬內地客訪港，旅行團八百個新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

垃圾徵費｜風水上清理雜物有助納財！屋企哪些位置最忌放雜物？執屋收納4月揀呢日！廚餘剩食愈少晚年有口福！廁所風水對住一個位影響女主人健康
人氣文章

Foodie What’s On

深圳好去處 | 港人最愛東門町美食廣場被清拆！推介深圳美食街：商場美食街食人氣牛雜 / 超近福田口岸水圍村夜市 / 學校附近小食街吃炸雞柳薯條
人氣文章

著數速遞

優惠2024 | 4月超筍著數合集！Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一 / 超市買2支清酒85折 / 7-Eleven指定咖啡買1送1 / 世界地球日免費升級燕麥奶
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

Watches and Wonders 2024私心亮點：筆者最想入手的江詩丹頓 Patrimony 系列20周年、積家 Duometre 強勢回歸、HUBLOT的次文化影響！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖東酒店地道意大利餐廳重開！維港寫意一隅呷Grappa、品嘗波士頓龍蝦沙律、意大利紅蝦配墨汁幼麵！席前煙燻澳洲M4和牛柳滿室香噴噴
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽《妖怪大行進》：由可怕到調皮，妖魔鬼怪的不斷進化，記下從江戶時代演變至今的多元表述！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介
人氣文章
職場抑鬱症症狀 ︳港男討論區呻每日現「亞抑鬱」狀態：日日唔開心！6大症狀即Check你有無職場抑鬱
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 16:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 16:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章生財有道17/04/2024
高息定存 | 中銀香港撤走12個月存期，大眾及匯立逆市加息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金