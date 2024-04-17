大行報告 | 騰訊、華晨、濠賭及油股最新評級／目標價
17/04/2024
．法巴升騰訊(00700)目標價由420元升至430元，維持跑贏大市
．摩通點評濠賭股，其中銀娛(00027)調整目標價由54元減至43元，大摩亦由46元降至38元
．大摩提升中石油(00857)、中海油(00883)目標價，建議增權重
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17/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 16:51
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/04/2024 16:51
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/04/2024 16:35
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