大行報告 | 內銀股最新評級目標價，一表盡掌握
19/04/2024
．野村、高盛齊升建行(00939)目標價
．野村上調招行(03968)目標價至40.01元，高盛則下調其目標價至30.83元
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19/04/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 18:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/04/2024 16:40
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|中國故事19/04/2024
神州經脈 | 首季FDI僅3017億，中東局勢升級股匯均跌
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