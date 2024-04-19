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大行報告 | 內銀股最新評級目標價，一表盡掌握

19/04/2024

野村高盛齊升建行(00939)目標價

野村上調招行(03968)目標價至40.01元，高盛則下調其目標價至30.83元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2024 18:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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