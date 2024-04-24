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大行報告 | 港交所、蔚來、小鵬、恒生、小米……最新評級目標價

24/04/2024

港交所(00388)遭滙證劈約三成目標價，由352元削至270元；摩通亦由335降至305元

高盛雙雙下調蔚來(09866)及小鵬(09868)目標價

富瑞恒生(00011)目標價由92元升至100元，維持持有

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2024 14:07
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2024 14:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2024 13:50
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