大行報告 | 京東、中海油、理想及友邦最新評級目標價
26/04/2024
．高盛削京東(09618)目標價，由193元降至145元
．中金、中銀國際齊升中海油(00883)目標價
．大華繼顯下調理想(02015)目標價至85元
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 18:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2024 16:40
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