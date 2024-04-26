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大行報告 | 京東、中海油、理想及友邦最新評級目標價

26/04/2024

高盛京東(09618)目標價，由193元降至145元

中金中銀國際齊升中海油(00883)目標價

大華繼顯下調理想(02015)目標價至85元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 18:00
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/04/2024 18:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/04/2024 16:40
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