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大行報告 | 渣打、美高梅績後大行齊升目標，click入嚟睇下

03/05/2024

．3大行看好渣打(02888)，其中晨星目標價由81.04元上調至89元

．多間大行調整美高梅(02282)目標價，麥格理看最牛，維持跑贏大市評級

 

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