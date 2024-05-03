大行報告 | 渣打、美高梅績後大行齊升目標，click入嚟睇下
03/05/2024
．3大行看好渣打(02888)，其中晨星目標價由81.04元上調至89元
．多間大行調整美高梅(02282)目標價，麥格理看最牛，維持跑贏大市評級
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03/05/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2024 16:40
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