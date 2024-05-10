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大行報告 | 友邦、小米、百度、中芯、華虹最新評級目標價，一表盡掌握

10/05/2024

伯恩斯坦維持百度(09888)及中芯(00981)評級跑贏大市

大摩花旗齊升華虹(01347)目標價，唯獨將野村目標價由25.8元削至16.4元

滙證中信里昂調整小米(01810)目標價，並維持買入評級

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/05/2024 14:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/05/2024 14:25
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