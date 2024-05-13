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大行報告 | 港交所、內險、三桶油及商湯等最新評級目標價

13/05/2024

大華繼顯港交所(00388)目標價由285元升至313元

摩通上調太保(02601)及新華(01336)目標價

建銀國際點評三桶油，唯獨看淡中石化(00386)，評級由跑贏大市改成中性

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2024 14:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2024 14:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/05/2024 14:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/05/2024 14:35
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