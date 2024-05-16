大行報告 | 腾訊/阿里巴巴/新秀麗績後點部署？一表羅列大行最新評級目標價
16/05/2024
．騰訊(00700)績後多間大行調升目標價，其中麥格理由387元大幅上調至473元
．花旗、大和降阿里巴巴(09988)目標價，維持買入評級
．大行績後齊調整新秀麗(01910)目標價，中信里昂看最淡目標價降至33元
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16/05/2024
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2024 14:58
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