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大行報告 | 腾訊/阿里巴巴/新秀麗績後點部署？一表羅列大行最新評級目標價

16/05/2024

騰訊(00700)績後多間大行調升目標價，其中麥格理由387元大幅上調至473元

花旗大和阿里巴巴(09988)目標價，維持買入評級

大行績後齊調整新秀麗(01910)目標價，中信里昂看最淡目標價降至33元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2024 14:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2024 14:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/05/2024 14:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/05/2024 14:40
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