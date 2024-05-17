大行報告 | 京東績後大行紛讚好，最牛野村睇$165
17/05/2024
．京東(09618)績後大行紛讚好，野村看最牛，目標價由128元升至165元
．野村維持京東健康(06618)買入評級
．三大行齊升京東物流(02618)目標價，中信里昂上調其目標價至11.8元
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17/05/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 17:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2024 16:40
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陸叔專訪 | 下半年投資部署：XXX是最佳選擇（有片）
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