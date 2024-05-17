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大行報告 | 京東績後大行紛讚好，最牛野村睇$165

17/05/2024

京東(09618)績後大行紛讚好，野村看最牛，目標價由128元升至165元

野村維持京東健康(06618)買入評級

．三大行齊升京東物流(02618)目標價，中信里昂上調其目標價至11.8元

 

大行報告 | 京東績後大行紛讚好，最牛野村睇$165

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 17:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2024 17:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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