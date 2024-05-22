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大行報告 | 大摩升聯想目標至$15，降理想至$205

22/05/2024

大摩提升聯想(00992)目標價由9.1元至15元，評級至增加權重

理想汽車(02015)遭2大行降目標價：德銀由141元降至133元，維持買入；大摩降至205元，維持增加權重

野村點評多間內險股，均提高目標價及予維持買入評級

 

 

大行報告 | 大摩升聯想目標至$15，降理想至$205

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2024 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2024 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2024 15:16
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