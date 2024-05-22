大行報告 | 大摩升聯想目標至$15，降理想至$205
22/05/2024
．大摩提升聯想(00992)目標價由9.1元至15元，評級至增加權重
．理想汽車(02015)遭2大行降目標價：德銀由141元降至133元，維持買入；大摩降至205元，維持增加權重
．野村點評多間內險股，均提高目標價及予維持買入評級
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$69 (只限今天)► 火速行動
22/05/2024
WoW WoW星期三：健康網購產品低至$69 (只限今天)► 火速行動
更多大行報告
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-16
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-09
延伸閱讀
22/05/2024 12:06 《午市前瞻》恒指料高位橫行，看好聯想AI電腦唯股價升勢過急
22/05/2024 12:05 恒指升34點報19254，聯想勁升13%，碧服升11%
22/05/2024 09:29 【外圍經濟】拉加德：隨著通脹受到控制，6月有可能會減息
22/05/2024 07:54 香港科技探索(01137)溢價20.8%要約回購股本逾11%
22/05/2024 07:53 京東集團(09618)發售可換股優先票據，籌最多20億美元
22/05/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入４﹒７３億元，買中行沽盈富
22/05/2024 08:35 【大行炒Ｄ乜】大摩升聯想集團六成目標，野村跟進內險股
17/05/2024 10:49 《嚟緊炒Ｄ乜》金山軟件有雷軍及騰訊等實力股東，中線目標４２銀
22/05/2024 11:42 《財資快訊》美電升報７﹒８０６０，一個月拆息較上日升１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2024 15:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2024 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/05/2024 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/05/2024 15:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話22/05/2024
李澤鉅：若有合理回報一定在港投資，愈多國際企業港地位愈鞏固
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰