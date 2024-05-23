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大行報告 | 富瑞點評地產股，續叫沽新世界熊看$6.4

23/05/2024

富瑞高盛同降地產股目標價

高盛新世界(00017)目標價最熊看6.4元，維持賣出

．多間大行點評快手(01024)，滙證把其目標價由72元升至78元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2024 13:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2024 13:25
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