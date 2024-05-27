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大行報告 | B站、微博、聯想集團、康方生物及資源股最新評級/目標價

27/05/2024

．多間大行齊升嗶哩嗶哩(09626)目標價，其中招商證券看最牛

建銀國際下調微博(09898)目標價，維持跑贏大市評級

中銀國際點評資源股，其中兗礦(01171)目標價由14元大升至21.13元

 

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