大行報告 | B站、微博、聯想集團、康方生物及資源股最新評級/目標價
27/05/2024
．多間大行齊升嗶哩嗶哩(09626)目標價，其中招商證券看最牛
．建銀國際下調微博(09898)目標價，維持跑贏大市評級
．中銀國際點評資源股，其中兗礦(01171)目標價由14元大升至21.13元
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27/05/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 14:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/05/2024 14:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/05/2024 14:05
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