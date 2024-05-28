大行報告 | 港交所、友邦、小米、理想、小鵬最新評級目標價
28/05/2024
．高盛調整港交所(00388)目標價，由341元升至345元
．交銀國際下調友邦(01299)目標價至84元，維持買入評級
．三大行齊削理想(02015)目標價，其中星展看最熊
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28/05/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/05/2024 20:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/05/2024 16:40
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