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大行報告 | 阿里健康績後大行紛畀讚，唯獨麥格理有點熊

29/05/2024

阿里健康(00241)績後獲多間 大行睇好，唯獨麥格理有點熊把其目標價由4.7元降至3.6元

中金華潤置地(01109)目標價恢復43.5元，恢復跑贏大市

晨星聯想(00992)目標價由12元升至14元，維持買入

 

大行報告 | 阿里健康績後大行畀讚，唯獨麥格理有點熊

 

大行報告 | 阿里健康績後大行畀讚，唯獨麥格理有點熊

 

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