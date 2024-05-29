大行報告 | 阿里健康績後大行紛畀讚，唯獨麥格理有點熊
29/05/2024
．阿里健康(00241)績後獲多間 大行睇好，唯獨麥格理有點熊把其目標價由4.7元降至3.6元
．中金將華潤置地(01109)目標價恢復43.5元，恢復跑贏大市
．晨星將聯想(00992)目標價由12元升至14元，維持買入
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29/05/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/05/2024 02:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2024 16:40
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