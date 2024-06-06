大行報告 | 平保、騰訊、長汽、友邦、龍湖及兗礦最新評級目標價
06/06/2024
．中信里昂看好平保(02318)，目標價升至52.9元
．大行對長城汽車(02333)看法不一，中金上調其目標價，花旗則降至維持買入評級
．中銀國際調整兗礦能源(01171)目標價，由21.13元降升至20.53元
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06/06/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2024 13:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2024 13:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2024 13:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2024 13:25
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