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大行報告 | 滙證調高三桶油目標價，中石油看$9.2

17/06/2024

滙證調整三桶油目標價，其中中石油(00857)看9.2元，維持中石化(00386)持有評級

建銀國際點評資源股，當中恢復洛陽鉬業(03993)目標價9.6元，並首予江西銅(00358)跑贏大市評級

 

大行報告 | 滙證調高三桶油目標價，中石油看$9.2

 

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