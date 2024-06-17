大行報告 | 滙證調高三桶油目標價，中石油看$9.2
17/06/2024
．滙證調整三桶油目標價，其中中石油(00857)看9.2元，維持中石化(00386)持有評級
．建銀國際點評資源股，當中恢復洛陽鉬業(03993)目標價9.6元，並首予江西銅(00358)跑贏大市評級
【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票
17/06/2024
【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票
更多大行報告
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-05
2024-06-04
延伸閱讀
17/06/2024 16:20 《盤後部署》恒指料維持萬八點邊整固，百威股價創新低買入博反彈
17/06/2024 16:11 恒指收跌5點收報17936，新奧能源龍湖及潤啤齊跌逾3%
17/06/2024 16:24 【國際要聞】維珍澳洲波音737客機引擎著火，急降新西蘭2傷
17/06/2024 15:10 調查：香港蟬聯全球外派人員生活成本最高城市
17/06/2024 12:10 大家樂(341)全年純利升1.99倍至3.3億元，派息42仙
17/06/2024 17:58 【北水炒Ｄ乜】淨流入３７﹒８億元，買騰訊沽華晨
17/06/2024 08:38 【大行炒Ｄ乜】摩通首予理想「中性」評級，花旗升華晨逾兩成目標
14/06/2024 11:02 《嚟緊炒Ｄ乜》招商銀行現價買入，中線目標價４９銀
17/06/2024 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒８１０１，隔夜拆息與上日尾市持平
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2024 23:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/06/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞17/06/2024
機管局：機場北跑道下午3時45分重開，停運期間186航班延誤
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰