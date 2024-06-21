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大行報告 | 大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級

21/06/2024

大摩降光伏股目標，其中福萊特(06865)目標價由23.9元下調至18.7元

大摩唱好資源股，招金(01818)評級由持平升至增加權重

 

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