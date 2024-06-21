大行報告 | 大摩降光伏股目標，唱好資源股，升招金評級
21/06/2024
．大摩降光伏股目標，其中福萊特(06865)目標價由23.9元下調至18.7元
．大摩唱好資源股，招金(01818)評級由持平升至增加權重
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21/06/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 14:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/06/2024 14:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/06/2024 14:10
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