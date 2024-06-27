大行報告 | 旺旺績後點部署？中銀國際最牛睇$6.2，高盛續叫沽看出3.9！
27/06/2024
．旺旺(00151)績後獲多間大行提目標價，中銀國際最牛睇$6.2，維持買入，高盛續叫沽3.9元
．另中銀國際大削藥明系目標價，當中藥明生物(02269)由62元降至14元，評級持有
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27/06/2024
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/06/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2024 02:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/06/2024 16:40
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