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大行報告 | 旺旺績後點部署？中銀國際最牛睇$6.2，高盛續叫沽看出3.9！

27/06/2024

旺旺(00151)績後獲多間大行提目標價，中銀國際最牛睇$6.2，維持買入，高盛續叫沽3.9元

另中銀國際大削藥明系目標價，當中藥明生物(02269)由62元降至14元，評級持有

 

大行報告 | 旺旺績後點部署？中銀國際最牛睇$6.2，高盛續叫沽看出3.9！

 

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