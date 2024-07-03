大行報告 | 理想、吉利、三桶油及龍源電力最新評級目標價
03/07/2024
．麥格理降理想(02015)目標價至94元
．三大行點評吉利(00175)，其中德銀看最牛，目標價由12.99元升至13.40元
．中銀國際看好三桶油，評級皆維持買入
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2024 14:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2024 14:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2024 14:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2024 14:30
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