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大行報告 | 港銀邊隻好？內需點部署？一表列齊最新評級目標價

08/07/2024

摩通點評多隻港銀股，中銀香港(02388)、恒生(00011)、東亞(00023)、大新銀行(02356)及大新金融(00440)皆被上調目標價

富瑞東亞(00023)目標價至11.5元

．三大行點評康師傅(00322)，中金將其目標價由10.5元上調至12元

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/07/2024 12:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/07/2024 12:25
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