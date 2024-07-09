大行報告 | 滙控、阿里巴巴、港交所、商湯、三桶油及航運股最新評級目標價
09/07/2024
．多間大行點評滙控(00005)，其中巴克萊升其目標價至75.1元
．富瑞調整阿里巴巴(09988)目標價由110元升至112元，維持買入評級
．晨星維持三涌油目標價不變
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09/07/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 13:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 13:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/07/2024 13:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/07/2024 13:01
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