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大行報告 | 摩通升電訊股目標價，高盛點評阿里京東

17/07/2024

摩通電訊股目標價，其中中移動(00941)目標價由85.元上調至95元

高盛阿里巴巴(09988)目標價至104元，降京東集團(09618)目標價至149元

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/07/2024 17:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/07/2024 16:41
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