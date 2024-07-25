大行報告 | 大行鬥降ASMPT目標價，最熊中信里昂睇$80
25/07/2024
．7間大行鬥降ASMPT(00522)目標價，當中瑞穗削目標至126元，其次為摩通目標降至115元，中銀國際目標為112元
．另外野村同削5隻醫藥股目標價，其中4間評級維持買入
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/07/2024 16:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/07/2024 16:40
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