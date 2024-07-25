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大行報告 | 大行鬥降ASMPT目標價，最熊中信里昂睇$80

25/07/2024

．7間大行鬥降ASMPT(00522)目標價，當中瑞穗削目標至126元，其次為摩通目標降至115元，中銀國際目標為112元

．另外野村同削5隻醫藥股目標價，其中4間評級維持買入

 

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