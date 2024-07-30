大行報告 | 滙控績前點部署？蒙牛、農夫、海底撈遭齊降目標價，click入嚟睇下
30/07/2024
．富瑞升滙控(00005)目標價至96.38元，晨星則降至87.54元，兩行均予維持買入評級
．摩通將蒙牛乳業(02319)目標價由30元大削至13元，評級由增加權重變至中性
．德意志調整農夫山泉(09633)目標價由52元降至44元，維持持有評級
【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票
30/07/2024
【你點睇】有議員倡向來港高才專才派2萬元生育獎金，你認唔認同？► 立即投票
更多大行報告
2024-07-30
2024-07-29
2024-07-25
2024-07-24
2024-07-23
2024-07-22
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
延伸閱讀
30/07/2024 16:40 金管局：外匯基金上半年投資收入1040億元，按年跌10.7%
30/07/2024 16:32 《盤後部署》恒指險守萬七關後市料橫行，海爾智家回吐可吸納
30/07/2024 14:09 【政治局會議】會議：經濟政策著力點要更多轉向惠民生、促消費
30/07/2024 17:40 渣打：冀減息周期能帶動貸款需求，為內房作更多撥備可能性不大
30/07/2024 16:02 恒隆地產：削減派息可保留更多現金，需審慎理財「保本、保命」
30/07/2024 17:43 【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒４１億元，中海油沽盈富
30/07/2024 08:27 【大行炒Ｄ乜】滙控獲大行調升目標價，摩通劈蒙牛乳業目標逾五成
30/07/2024 16:50 《財資快訊》美電升報７﹒８１１１，隔夜拆息與上日尾市維持不變
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/07/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/07/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/07/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事30/07/2024
神州經脈 | 政治局會議促提振消費，廣東將首赴港發債，滬指跌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
虛擬貨幣N
基金
MPF