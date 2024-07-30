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大行報告 | 滙控績前點部署？蒙牛、農夫、海底撈遭齊降目標價，click入嚟睇下

30/07/2024

富瑞滙控(00005)目標價至96.38元，晨星則降至87.54元，兩行均予維持買入評級

摩通蒙牛乳業(02319)目標價由30元大削至13元，評級由增加權重變至中性

德意志調整農夫山泉(09633)目標價由52元降至44元，維持持有評級

 

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