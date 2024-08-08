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大行報告 | 大摩點評新能源車？國泰、九置績後點部署？一表盡掌握

08/08/2024

大摩看淡新能源車股，其中比亞迪(01211)目檟價遭削至209元

．3大行調整國泰(00293)目標價，唯獨晨星上調其目標價至9.3元

．多間大行點評九置(01997)，建銀國際評級由跑贏大市降至中性

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2024 18:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2024 16:40
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