大行報告 | 大華繼顯恢復銀娛目標51元，晨星調高瑞聲至持有
14/08/2024
．大華繼顯恢復銀河娛樂(00027)目標51元，評級恢復買入
．晨星維持瑞聲科技(02018)目標價23元，調高評級由賣出至持有
．另閱文集團(00772)獲3間大行評級維持買入
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2024 13:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2024 13:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2024 12:45
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