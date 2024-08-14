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大行報告 | 大華繼顯恢復銀娛目標51元，晨星調高瑞聲至持有

14/08/2024

大華繼顯恢復銀河娛樂(00027)目標51元，評級恢復買入

晨星維持瑞聲科技(02018)目標價23元，調高評級由賣出至持有

．另閱文集團(00772)獲3間大行評級維持買入

 

大行報告 | 大華繼顯恢復銀娛目標51元，晨星調高瑞聲至持有

 

大行報告 | 大華繼顯恢復銀娛目標51元，晨星調高瑞聲至持有

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2024 12:45
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