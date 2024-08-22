大行報告 | 港交所績後大行紛降目標價，最熊花旗續籲沽看$215
22/08/2024
．港交所(00388)績後大行紛降目標價，其中花旗看最淡215元
．多間大行齊升小米(01810)目標價，大和升目標價至20元
．中信里昂點評內險股，維持太平(00966)及人保(01339)跑贏大市評級
重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此
另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及大市，立即重溫
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