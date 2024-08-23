大行報告 | 網易、百度、B站、港交所、友邦、平保及瑞聲績後點部署？一表盡掌握
23/08/2024
．網易(09999)、百度(09888)、嗶哩嗶哩(09626)獲多間大行削目標價，其中麥格理、伯恩斯坦同評網易維持跑贏大市，中金評百度維持跑贏大市，B站獲大和評級由持有至跑贏大市
．中金、星展恢復港交所(00388)目標價及評級
．友邦(01299)獲摩通提目標至96元，維持增加權重，另高盛提目標至93元，評級維持買入
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