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大行報告 | 美團績後大行紛畀讚，理想較參差最牛$138最熊$176

29/08/2024

．多間大行齊看好美團(03690)，最牛麥格理看176元

德銀麥格理理想(02015)目標價，富瑞花旗摩通則下調其目標價

花旗維持比亞迪(01211)目標價及評級不變

 

大行報告 | 美團績後大行紛畀讚，理想較參差最牛$138最熊$76

 

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重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

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