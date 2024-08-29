大行報告 | 美團績後大行紛畀讚，理想較參差最牛$138最熊$176
29/08/2024
．多間大行齊看好美團(03690)，最牛麥格理看176元
．德銀、麥格理升理想(02015)目標價，富瑞、花旗、摩通則下調其目標價
．花旗維持比亞迪(01211)目標價及評級不變
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