  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

03/09/2024

建行(00939)、小米(01810)、友邦(01299)同獲大行提目標價

大和恢復中電(00002)目標價69元，評級由跑贏大市至恢復持有

．8大行評潤燃(01193)，當中7間提目標價，滙證德銀評級維持持有，中銀國際花旗星展評為買入

 

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

 

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

 

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

 

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

 

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

 

大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價

 

【你點睇】國家隊奧運健兒訪港，有市民指難以購票感到遺憾► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

02139

甘肅銀行

0.255

異動股

08160

金滙教育

0.220

異動股

03990

美的置業

7.560

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,359.83
    -203.25 (-0.489%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,603.85
    -44.55 (-0.789%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,487.99
    -225.63 (-1.274%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌41.800
變動率︰-1.651%
較港股︰-1.30%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌36.224
變動率︰-1.797%
較港股︰-1.16%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌5.326
變動率︰-2.359%
較港股︰-1.00%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰跌4.289
變動率︰-3.084%
較港股︰+0.21%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升22.370
變動率︰+4.338%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升34.350
變動率︰+1.597%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌83.280
變動率︰-1.584%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌77.705
變動率︰-3.400%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升24.400
變動率︰+4.184%
TSM
臺積電
按盤價(USD)︰跌164.470
變動率︰-4.211%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌112.425
變動率︰-5.818%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌162.880
變動率︰-6.251%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/09/2024 09:58 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/09/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/09/2024 09:58 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02139 甘肅銀行
  • 0.255
  • 08160 金滙教育
  • 0.220
  • 03990 美的置業
  • 7.560
  • 01748 信源企業集團
  • 15.000
  • 08558 國恩控股股權
  • 0.110
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 19.180
  • 目標︰$22.00
  • 01508 中國再保險
  • 0.680
  • 目標︰$1.467
  • 00686 北京能源國際
  • 0.173
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 6.850
  • 目標︰$8.90
  • 09911 赤子城科技
  • 2.790
  • 目標︰--
人氣股
  • 00001 長和
  • 42.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.100
  • 02459 昇能集團
  • 0.325
  • 00700 騰訊控股
  • 378.200
  • 00005 滙豐控股
  • 67.950
報章貼士
  • 01833 平安好醫生
  • 9.560
  • 目標︰$13.80
  • 02208 金風科技
  • 4.520
  • 目標︰$4.84
  • 03309 希瑪醫療
  • 1.950
  • 目標︰$2.55
熱炒概念股
  • 家電 More
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 4.790
  • 晶片 More
  • 00085 中電華大科技
  • 1.060
即時重點新聞

03/09/2024 16:27  恒指公司:由下而上估算恒指有26%上升空間，前景較樂觀

03/09/2024 14:43  國泰：15架A350客機需更換引擎部件，料受影響航機周六復運

03/09/2024 18:36  數碼通(00315)：資本開支已見頂，明年回落

03/09/2024 18:10  消息：滙控艾橋智提醒員工善用資金比減少開支更重要

03/09/2024 16:45  《盤後部署》恒指窄幅上落成交萎縮，信義玻璃前景續弱惟現價值博

03/09/2024 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒１９億元，買建行沽快手

03/09/2024 09:03  【大行炒Ｄ乜】大和恢復中電評級至持有，大華繼顯籲賣出新世界

03/09/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９７７，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 瑞銀降中國股票評級，滬指險守二千八，船舶巨頭合併新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 大新6個月定存加至3.7厘，渣打推最高3.85厘新文章
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 韓高官：美國需投餵「胡蘿蔔」，來支持對華晶片圍堵新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

林超英冷氣 | 林超英拆解夏天開冷氣如何做到負$2,000電費！5個慳電原因同公屋設計有關？睇埋慳電5招：27度冷氣用電量可減6成？
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報 | 打風了！天文台發一號戒備信號！颱風摩羯風勢增強！掛3號風球機會大？周末邊日最大風大雨？即睇香港9天天氣預報
人氣文章

娛樂情報

香港式離婚丨黃子華劉嘉玲舞台劇加開18場合共58場！門票即日公開發售！附購票連結
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

今集講安全套！巴黎奧運選手村大派30萬個Condom！每人平均日用咁多！東京奧運安全套設計值得珍藏？揭開安全套使用大忌：竟然有人重用？做少2步易漏精
人氣文章

Fashion

威尼斯影展紅毯造型檢閱：章子怡全黑幹練Look、鄭浩妍性感隨性美！Cate Blanchett、Angelina Jolie貴氣優雅
人氣文章

Travel & Dining

自助餐推介 | 中環文華東方酒店Buffet回歸！9月限定即開法國生蠔！波士頓龍蝦鮮味彈牙、即製巴馬臣芝士意粉鮮香掛汁！任食經典芝士蛋糕、自家製奶茶雪糕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠10年食安眠藥都無效？原來用錯方法？了解安眠藥真正原理、聽醫生指示服藥即安睡！教你8個助眠方法新文章
人氣文章
食物安全 | 3類食物不宜用保鮮紙包裹！毒理專家：釋出塑化劑危害健康！消委會20款安全密實袋、保鮮袋、保鮮紙推介新文章
人氣文章
前港隊劍擊運動員張小倫分享！運動員強大意志、心理質素是如何煉成？如何看待勝負、壓力、自己懷疑？面對連輸局面靠調整心態！運動員見心理學家好正常？最挫敗最想放棄一次經歷公開！如何重整旗鼓？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2024 21:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事03/09/2024
神州經脈 | 瑞銀降中國股票評級，滬指險守二千八，船舶巨頭合併
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國大選最後階段的穩與忍

03/09/2024 16:33

大國博弈

高息定存 | 大新再加3個月至3.9厘，渣打花旗齊降定存息

02/09/2024 16:33

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金