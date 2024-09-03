大行報告 | 建行、小米、潤燃、友邦及中電最新評級/目標價
03/09/2024
．建行(00939)、小米(01810)、友邦(01299)同獲大行提目標價
．大和恢復中電(00002)目標價69元，評級由跑贏大市至恢復持有
．8大行評潤燃(01193)，當中7間提目標價，滙證、德銀評級維持持有，中銀國際、花旗及星展評為買入
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/09/2024 21:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/09/2024 16:40
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