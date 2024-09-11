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大行報告 | 比亞迪、吉利、內房股、內需股最新評級/目標價

11/09/2024

大和中信證券齊升比亞迪(01211)目標價，皆維持買入評級

德銀上調吉利汽車(00175)目標價至15元

大摩看淡萬科企業(02202)，把其目標價由5.15元降至3.52元

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2024 15:25
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2024 15:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2024 15:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2024 15:10
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