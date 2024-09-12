  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握

12/09/2024

摩通點評多隻內銀、內險股，內險中降平保(02318)、財險(02328)目標價

大和看淡潤電(00836)，評級降為跑輸大市

．多間大行齊升康方生物(09926)目標價，最牛中信里昂看72.1元

 

大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握

 

大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握

 

大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握

 

大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握

 

大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握

 

【你點睇】有健身中心宣布全線暫時結業，議員指巨額預繳式長約並不合理，你日後若「入會」會更留意邊方面？► 立即投票

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01910

新秀麗

17.760

異動股

03321

偉鴻集團控股

0.023

異動股

00810

中國鑄晨８１

0.220

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 41,096.77
    +235.06 (+0.575%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,595.76
    +41.63 (+0.750%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 17,569.68
    +174.15 (+1.001%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升55.429
變動率︰+3.270%
較港股︰+0.51%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.326
變動率︰+1.129%
較港股︰-0.42%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.047
變動率︰+0.999%
較港股︰-0.83%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.695
變動率︰-2.013%
較港股︰-7.25%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升97.330
變動率︰+2.152%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升7.730
變動率︰+1.979%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌16.165
變動率︰-2.679%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌196.270
變動率︰-7.047%
精選美股 More
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升105.000
變動率︰+5.772%
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰升20.580
變動率︰+4.150%
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰升63.180
變動率︰+4.034%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌69.680
變動率︰-12.363%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/09/2024 17:45 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/09/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/09/2024 17:45 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01910 新秀麗
  • 17.760
  • 03321 偉鴻集團控股
  • 0.023
  • 00810 中國鑄晨８１
  • 0.220
  • 01442 鷹輝物流
  • 0.249
  • 02088 西王置業
  • 0.028
股份推介
  • 03606 福耀玻璃
  • 45.600
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 52.550
  • 目標︰$58.00
  • 09699 順豐同城
  • 11.360
  • 目標︰$15.00
  • 06683 巨星傳奇
  • 2.890
  • 目標︰$12.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.200
  • 00941 中國移動
  • 70.250
  • 00700 騰訊控股
  • 372.600
  • 00005 滙豐控股
  • 66.950
  • 00388 香港交易所
  • 221.000
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 4.280
  • 目標︰$4.50
  • 00438 彩虹新能源
  • 2.590
  • 目標︰--
  • 02293 百本醫護
  • 0.610
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 黃金 More
  • 00815 中國白銀集團
  • 0.265
  • 原油 More
  • 00338 上海石油化工股份
  • 1.020
即時重點新聞

12/09/2024 16:57  【提振內房】存量房貸利率據報最快本月降，降幅或達50基點

12/09/2024 17:04  恒生投資管理料美國今年很大機會減息2至3次，港股缺強勁催化劑

12/09/2024 18:30  傳渣打設併購諮詢及全球信貸市場團隊拓跨境業務

12/09/2024 18:42  海底撈擬最快明年在紐約和洛杉磯開店，冀進一步拓展海外市場

12/09/2024 13:02  房協簽訂5年期120億元銀團貸款，歷來最大規模

12/09/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３０﹒７５億元，買阿里沽港交所

12/09/2024 08:56  【大行炒Ｄ乜】大和降潤電至「跑輸大市」，花旗降李寧至「中性」

12/09/2024 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８００５，一周拆息較上日軟至３﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從大壯卦看美國減息：是禍還是福？（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科技股 | 阿里「入通」後獲北水追捧，美團獲惠譽上調評級，抑或吼其他科技股？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

順德美食 | 大眾點評必食榜推介5間順德菜館！70年老字號欖菜肉鬆陳村粉 / 特色無米粥底火鍋 / 超多好評皮脆肉嫩雞包飯
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】「通縮」論調登堂入室，破路徑依賴呼聲鼎沸
人氣文章

娛樂情報

黃翠如三妹黃麗茵廚師變製作人！亮相港台節目推本土食材原味道！五姊妹各有成就
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

秋季乾燥底妝對策！來自ARMANI、RMK、KANEBO的滋潤型粉底推介，持久潤澤不脫妝！
人氣文章

Fashion

Apple Watch Hermès新設計總覽：金屬錶帶、帆船賽計時器錶面初登場！從AirTag到Magsafe卡套，讓愛馬仕包辦你的Gadget配件
人氣文章

Travel & Dining

跑馬地隱秘高級中菜！玩味素食套餐、新菜式、點心：必食「拿破崙」松露冬瓜千層、打卡超靚水牛芝士糯米釀意大利青瓜花、黑松露流心鵪鶉蛋燒賣！體現創意廚藝極致
健康好人生 Health Channel
人氣文章
香腸是一級致癌物！專家：一水果是天然「解毒劑」！一個XX可解18條香腸毒性？同場加映：9款低脂低鈉香腸安全之選
人氣文章
台灣歌后江蕙自揭患癌9年！化療後肺栓塞兼大出血連嗓音都受損！醫生估計可能患這3種腺癌類癌症新文章
人氣文章
素食食譜 | 撐過行程滿滿的一周要好好犒賞自己！今期教你做：麻油炒雙花飯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事12/09/2024
神州經脈 | 存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

以巴衝突 | 從以色列人質到和平志願者的犧牲，說明了甚麼？

12/09/2024 07:47

大國博弈

高息定存 | 富邦逆市升4個月存息至3.8厘，南商及創興齊減...

11/09/2024 17:26

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金