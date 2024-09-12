大行報告 | 摩通點評內銀內險股，一表盡掌握
12/09/2024
．摩通點評多隻內銀、內險股，內險中降平保(02318)、財險(02328)目標價
．大和看淡潤電(00836)，評級降為跑輸大市
．多間大行齊升康方生物(09926)目標價，最牛中信里昂看72.1元
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12/09/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2024 16:40
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|中國故事12/09/2024
神州經脈 | 存量房貨利率傳將降，中歐下周商電動車加稅，股匯跌
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