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大行報告 | 美團、京東、國泰、銀行股及醫藥股最新評級目標價

17/09/2024

伯恩斯坦上調美團(03690)目標價至150元，維持跑贏大市評級

麥格理維持京東(09618)評級及目標價不變

富瑞點評銀行股，下調恒生(00011)及東亞(00023)目標價

 

大行報告 | 美團、京東、國泰、銀行股及醫藥股最新評級目標價

 

大行報告 | 美團、京東、國泰、銀行股及醫藥股最新評級目標價

 

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17/09/2024 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０４，隔夜拆息較上日升６０基點

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2024 16:40
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