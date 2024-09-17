大行報告 | 美團、京東、國泰、銀行股及醫藥股最新評級目標價
17/09/2024
．伯恩斯坦上調美團(03690)目標價至150元，維持跑贏大市評級
．麥格理維持京東(09618)評級及目標價不變
．富瑞點評銀行股，下調恒生(00011)及東亞(00023)目標價
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17/09/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/09/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/09/2024 17:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/09/2024 16:40
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