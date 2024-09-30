大行報告 | ATMJ、港交所、地產股、收租股及內需股最新評級/目標價
30/09/2024
．高盛齊升ATMJ目標價，皆維持買入評級
．新世界(00017)遭3大行降目標價，其中高盛看最淡5.8元
．富瑞看好領展(00823)、九置(01997)、恒隆地產(00101)及太古地產(01972)
重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此
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