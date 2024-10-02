大行報告 | 內房股、新能源車股最新評級／目標價，股市轉旺港交所上望？一表盡掌握
02/10/2024
．滙證看好多隻內房股，其中雅居樂(03383)目標價升至0.7元，評級升至持有
．德銀、花旗上調理想汽車(02015)目標價，花旗把其目標由98元升至113.8元
．摩通大升港交所(00388)至390元，維持增加權重
重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此
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