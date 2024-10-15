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大行報告 | 內房、內險、內需股點部署？一表盡掌握

15/10/2024

星展看好多隻內房股，其中龍湖(00960)目標價由12.8元上調至16元

高盛調整多隻內險目標價，維持評級不變

．4大行點評安踏(02020)，招銀國際最牛看126.68元

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 21:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2024 16:40
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