大行報告 | 內房、內險、內需股點部署？一表盡掌握
15/10/2024
．星展看好多隻內房股，其中龍湖(00960)目標價由12.8元上調至16元
．高盛調整多隻內險目標價，維持評級不變
．4大行點評安踏(02020)，招銀國際最牛看126.68元
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15/10/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/10/2024 21:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/10/2024 16:40
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