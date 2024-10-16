  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價

16/10/2024

交銀國際美團(03690)目標價及下調網易(09999)目標價，評級維持買入

星展高盛小米(01810)目標價，評級皆維持買入

建銀國際升內銀股目標價，齊予維持跑贏大市評級

 

大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價

 

大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價

 

大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價

 

大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價

 

 大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價

 

《說說心理話》關於「沉迷成癮」：點預防同戒甩鋪癮？最重要改變一樣嘢！追星都算成癮？► 即睇

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01129

中國水業集團

0.060

異動股

06979

珍酒李渡

7.610

異動股

00388

香港交易所

310.000

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01129 中國水業集團
  • 0.060
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.610
  • 00388 香港交易所
  • 310.000
  • 02555 茶百道
  • 9.500
  • 00012 恒基地產
  • 26.100
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 62.700
  • 目標︰$68.70
  • 00728 中國電信
  • 4.750
  • 目標︰--
  • 01052 越秀交通基建
  • 3.830
  • 目標︰$4.20
  • 00921 海信家電
  • 25.850
  • 目標︰$36.00
  • 01038 長江基建集團
  • 54.000
  • 目標︰$58.15
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 68.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 100.200
  • 00388 香港交易所
  • 310.000
  • 00700 騰訊控股
  • 423.400
  • 00941 中國移動
  • 74.400
報章貼士
  • 00066 港鐵公司
  • 29.200
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 9.840
  • 目標︰$10.60
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 156.700
  • 目標︰$200.00
熱炒概念股
  • 晶片 More
  • 01347 華虹半導體
  • 22.400
  • 保險 More
  • 01508 中國再保險
  • 0.920
即時重點新聞

16/10/2024 12:06  恒指半日升182點報20501，內房內銀落力托市，港交所稍升

16/10/2024 11:42  【施政報告】李家超:減烈酒稅，200元以上部分稅率減至10%

16/10/2024 11:24  【施政報告】李家超:放寬投資移民至豪宅，成交額至少五千萬以上

16/10/2024 11:15  【施政報告】李家超:設發展低空經濟、旅遊熱點及銀髮經濟工作組

16/10/2024 11:22  【施政報告】李家超:擴大人民幣債券發行，債券通南向通適度擴容

16/10/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒４４億元，買盈富基金沽美團

16/10/2024 09:01  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升友邦目標至９０元，交銀升美團目標六成

16/10/2024 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８５，兩周拆息較上日軟至４﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團VS阿里 | 傳對超級富豪海外投資收益徵稅，料大型科技股受壓？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政報告2024 | 2024年施政報告重點文字直播（進行中） 新文章
品味生活
生活
人氣文章

我要退休．羅國森

股市大時代又如何？
人氣文章

生財有道

高息定存 | 南商3個月加至3.6厘，滙豐向個別客戶推特別優惠
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

全渠道OMO新零售模式 想避開網店、門市倉存地雷？ 即學5大常用庫存管理策略！
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

日本美學與美式復古的完美糅合：探索本地帽子品牌Jojo Beret的洋風和魂
人氣文章

Art & Living

讀《麥田之夢》看愛情、創作與永恆！專訪林靖風：寫小說是一種優雅的控制欲
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀酒店經典法國餐廳！星級女廚上任新菜單：奢華布根血鴨胸、清香鮮甜帝王蟹撻、香煎海螯蝦配頂級魚子醬，延續傳統高貴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
代糖健康 │ 減肥真的需要代糖嗎？德國最新研究發現：赤藻糖醇或增血栓風險！營養師：買時要睇清楚成分！
人氣文章
肺腺癌 ︱ 56歲台灣藝人汪建民不煙不酒卻患肺腺癌離世！經歷開刀、電療、化療暴瘦12公斤！醫生：早期徵兆似感冒 逾7成人確診已晚期！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 12:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 12:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/10/2024 12:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/10/2024 12:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告16/10/2024
大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

說說心理話

大選提前投票，但結果仍是個謎

15/10/2024 11:31

大國博弈

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處