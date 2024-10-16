大行報告 | 美團、網易、小米、內銀、內險、航空股及零售股最新評級／目標價
16/10/2024
．交銀國際升美團(03690)目標價及下調網易(09999)目標價，評級維持買入
．星展及高盛升小米(01810)目標價，評級皆維持買入
．建銀國際升內銀股目標價，齊予維持跑贏大市評級
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16/10/2024
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