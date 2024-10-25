大行報告 | 港交所、平保、保誠、美團及美的最新評級/目標價
25/10/2024
．3大行齊調升港交所(00388)目標價，其中星展看最牛390元
．中信證券看好平保(02318)，目標價由47元升至59元
．摩通下調保誠(02378)目標價至115.54元，維持超配
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25/10/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/10/2024 22:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/10/2024 16:40
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