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大行報告 | 港交所、平保、保誠、美團及美的最新評級/目標價

25/10/2024

．3大行齊調升港交所(00388)目標價，其中星展看最牛390元

中信證券看好平保(02318)，目標價由47元升至59元

摩通下調保誠(02378)目標價至115.54元，維持超配

 

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