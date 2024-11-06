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大行報告 | 小米、百度、內險、家電及航空股最新評級/目標價

06/11/2024

．3大行升小米集團(01810)目標價，皆維持評級不變

滙證百度(09888)目標價由117元大降至97.5元

高盛點評家電股，其中海信家電(00921)目標降至31元

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/11/2024 16:40
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