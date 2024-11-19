大行報告 | 小米績後最牛看$35，仲有阿里巴巴、京東、滙控及內銀最新評級/目標價
19/11/2024
．4大行齊升小米(01810)目標價，其中中信里昂最牛看35元
．多間大行點評阿里巴巴(09988)，德銀、工銀國際齊齊調升其目標
．建銀國際看好多隻內銀股，皆維持跑贏大市評級
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19/11/2024
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 14:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 14:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2024 14:15
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