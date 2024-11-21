大行報告 | 快手、B站、蔚來、小鵬、小米、中移動等最新評級／目標價
21/11/2024
．快手(01024)遭多間大行下調目標價，伯恩斯坦則把其目標價由42元上調至51元
．三大行齊升嗶哩嗶哩(09626)目標價，評級皆維持買入
．蔚來(09866)有三大行調整目標價，麥格理下調幅度最大，由52元降至38元
重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此
另外，凱基亞洲投資策略部主管溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評快手及大市，立即重溫
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