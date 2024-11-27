大行報告 | 小米、周大福、內險股、藥股及內需股最新評級／目標價
27/11/2024
．星展升小米(01810)目標價至36元，維持買入評級
．4大行齊降周大福(01929)目標價，其中中銀國際最熊看7.1元
．建銀國際調升多隻內險股目標，皆維持跑贏大市
《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇
27/11/2024
《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇
更多大行報告
2024-11-27
2024-11-26
2024-11-25
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-19
2024-11-18
2024-11-15
延伸閱讀
27/11/2024 15:20 恒指升幅擴至逾500點破十天線，現報19659，僅三藍籌下跌
27/11/2024 13:27 《異動股》比亞迪跌近2%，傳要求供應商明年起降價一成
27/11/2024 12:45 《午市前瞻》缺乏熱錢支持恒指呆守百天線，周大福宜趁價彈離場
27/11/2024 12:07 恒指早市窄幅上落受制十天線，半日升80點報19239
27/11/2024 10:29 【外圍經濟】石破茂呼籲企業提高員工薪資，日圓漲至152.61
27/11/2024 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒６５億元，買盈富基金沽小鵬汽車
27/11/2024 08:55 【大行炒Ｄ乜】周大福績後遭多行削價，信証升藥明康德目標兩成半
27/11/2024 11:35 《財資快訊》美電升報７﹒７８１４，一個月拆息較上日微升至４厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 15:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2024 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|香港要聞27/11/2024
大灣區 | 陳國基率代表團到惠州參觀，稱兩地合作互利共驘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF