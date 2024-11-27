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大行報告 | 小米、周大福、內險股、藥股及內需股最新評級／目標價

27/11/2024

星展小米(01810)目標價至36元，維持買入評級

．4大行齊降周大福(01929)目標價，其中中銀國際最熊看7.1元

建銀國際調升多隻內險股目標，皆維持跑贏大市

 

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27/11/2024 15:20  恒指升幅擴至逾500點破十天線，現報19659，僅三藍籌下跌

27/11/2024 13:27  《異動股》比亞迪跌近2%，傳要求供應商明年起降價一成

27/11/2024 12:45  《午市前瞻》缺乏熱錢支持恒指呆守百天線，周大福宜趁價彈離場

27/11/2024 12:07  恒指早市窄幅上落受制十天線，半日升80點報19239

27/11/2024 10:29  【外圍經濟】石破茂呼籲企業提高員工薪資，日圓漲至152.61

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27/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】周大福績後遭多行削價，信証升藥明康德目標兩成半

27/11/2024 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８１４，一個月拆息較上日微升至４厘

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 15:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 15:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 15:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2024 15:15
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