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大行報告 | 美團、騰訊、理想、平保最新評級／目標價

04/12/2024

晨星美團(03690)目標價由127元至146元，評級由賣出至持有

騰訊(00700)、平保(02318)同獲大行維持目標價

麥格理維持理想(02015)目標價118元，評級維持中性

 

大行報告 | 美團、騰訊、理想、平保最新評級/目標價

 

大行報告 | 美團、騰訊、理想、平保最新評級/目標價

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2024 17:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/12/2024 17:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/12/2024 16:40
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