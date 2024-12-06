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大行報告 | 泡泡瑪特、名創優品、理想、蘋果槪念、飲料及教育股最新評／目標價

06/12/2024

泡泡瑪特(09992)獲3大行評級，其中德銀提升目標至108元，花旗評首予買入

德銀上調名創優品(09896)目標由55元至58元，維持買入

大華繼顯評3隻蘋概股，另高盛評3隻飲品股

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/12/2024 17:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/12/2024 17:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/12/2024 16:41
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