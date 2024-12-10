  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

大行報告 | 滙控、騰訊、美團、網易、百度及新能源車股最新評級/目標價，瑞銀降小米目標至$30.95

10/12/2024

．3大行點評滙控(00005)，其中晨星降其目標至87.17元

野村維持騰訊(00700)、美團(03690)、網易(09999)目標價及評級不變

瑞銀調低小米(01810)目標價由33.5元降至30.95元，維持買入評級

 

大行報告 | 滙控、騰訊、美團、網易、百度及新能源車股最新評級/目標價，瑞銀降小米目標至$30.95

 

大行報告 | 滙控、騰訊、美團、網易、百度及新能源車股最新評級/目標價，瑞銀降小米目標至$30.95

 

大行報告 | 滙控、騰訊、美團、網易、百度及新能源車股最新評級/目標價，瑞銀降小米目標至$30.95

 

樂本健【雙12感謝祭】雙重優惠．賞完再賞► 了解詳情

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01064

中華國際

0.049

異動股

06618

京東健康

30.550

異動股

03692

翰森製藥

18.480

更多大行報告

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,326.16
    -75.77 (-0.171%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,056.17
    +3.32 (+0.055%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 19,795.13
    +58.44 (+0.296%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌42.531
變動率︰-1.971%
較港股︰-0.51%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌48.790
變動率︰-3.238%
較港股︰+1.54%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌308.368
變動率︰-3.691%
較港股︰-0.01%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌411.624
變動率︰-4.268%
較港股︰+0.10%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌89.010
變動率︰-4.331%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌96.550
變動率︰-4.368%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌194.090
變動率︰-6.517%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.095
變動率︰-9.112%
精選美股 More
GOOG
谷歌
按盤價(USD)︰升184.000
變動率︰+3.896%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升317.000
變動率︰+2.087%
BA
波音
按盤價(USD)︰升160.250
變動率︰+2.044%
EBAY
eBay
按盤價(USD)︰跌63.115
變動率︰-3.109%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2024 09:49 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/12/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/12/2024 09:49 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01064 中華國際
  • 0.049
  • 06618 京東健康
  • 30.550
  • 03692 翰森製藥
  • 18.480
  • 06099 招商證券
  • 16.160
  • 02318 中國平安
  • 48.050
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.350
  • 目標︰$45.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.770
  • 目標︰$1.95
  • 02378 保誠
  • 65.800
  • 目標︰$69.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.520
  • 目標︰$10.50
  • 00981 中芯國際
  • 27.000
  • 目標︰$33.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 86.600
  • 00388 香港交易所
  • 308.400
  • 00700 騰訊控股
  • 411.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.800
  • 00941 中國移動
  • 73.800
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 30.950
  • 目標︰--
  • 00017 新世界發展
  • 6.700
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.190
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 13.180
即時重點新聞

10/12/2024 16:45  《盤後部署》政策炒過龍恒指急升轉跌，內房大上大落越地穩健可吼

10/12/2024 17:17  「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心

10/12/2024 16:08  《新股掛牌》毛戈平收高77%，每手賺2280，成交逾41億元

10/12/2024 15:44  傳保誠或出售資產管理公司瀚亞投資部分股權

10/12/2024 17:34  傳復星旅遊文化(01992)擬以每股7.8元提私有化建議

10/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出超過１０３億元，買阿里沽盈富基金

10/12/2024 08:42  【大行炒Ｄ乜】粵海投資剝離地產獲花旗唱好，大摩升藥明合聯目標

10/12/2024 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７７５５，一周拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 11月進出口數據降溫，貨幣政策轉向股匯齊漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

「凍資王」毛戈平：香港為其國際化窗口，海外擬設研發中心新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

合和酒店正式試業！共有1,000間房 高層房座擁無敵維港景色！明年2月底前可享75折試業優惠
人氣文章

小薯茶水間

香港大學專業進修學院辦榮譽院士頒授典禮！前港大校長徐立之、前港大副校李焯芬、易學專家岑逸飛獲頒榮譽院士
人氣文章

港是港非．李慕飛

雙雄的深層次「死因」 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Black Friday來了！名牌手袋優惠一覽：FARFETCH萬元以下入手Balenciaga、SSENSE大熱A.P.C. Tote Bag千元有找
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

街頭時尚已逐漸被離棄？內地潮流界變天：知性簡約風成主流！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

米芝蓮大廚坐鎮銅鑼灣印度餐廳！一周年全新時令菜式：經典天多尼燒烤、喀拉拉邦鮮蟹咖喱、傳統波斯香料烤雞餅，精緻手藝演繹傳統印度菜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
如何在冬至保護長者健康？中醫教你保護陽氣，推薦4款食療防感冒及慢性病新文章
人氣文章
香港10萬人患認知障礙：少吃5類食物，醫生推介10種護腦食物，這種茶最有效新文章
人氣文章
本港肺癌年奪3,800命！患者飲食不調5年惡化至3期，營養師推介34種護肺防癌食物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 22:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事10/12/2024
神州經脈 | 11月進出口數據降溫，貨幣政策轉向股匯齊漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 華僑銀行208日定存年息高達3.8厘

09/12/2024 15:59

貨幣攻略

【FOCUS】豪賭折射威權脆弱，尹錫悅去留牽動地緣

04/12/2024 13:32

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處