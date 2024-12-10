大行報告 | 滙控、騰訊、美團、網易、百度及新能源車股最新評級/目標價，瑞銀降小米目標至$30.95
10/12/2024
．3大行點評滙控(00005)，其中晨星降其目標至87.17元
．野村維持騰訊(00700)、美團(03690)、網易(09999)目標價及評級不變
．瑞銀調低小米(01810)目標價由33.5元降至30.95元，維持買入評級
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/12/2024 22:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/12/2024 16:40
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