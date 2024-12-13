大行報告 | 高盛點評藥明系，大摩降地產股目標獨升嘉里
13/12/2024
．高盛調升藥明系目標價，皆維持中性評級
．大摩下調多隻地產股目標，唯獨上調嘉里建設(00683)目標
．星展點評國藥(01099)，目標價由15元升至25元
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13/12/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 20:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/12/2024 16:40
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|香港政情13/12/2024
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