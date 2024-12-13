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大行報告 | 高盛點評藥明系，大摩降地產股目標獨升嘉里

13/12/2024

高盛調升藥明系目標價，皆維持中性評級

大摩下調多隻地產股目標，唯獨上調嘉里建設(00683)目標

星展點評國藥(01099)，目標價由15元升至25元

 

大行報告 | 高盛點評藥明系，大摩降地產股目標獨升嘉里

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 16:29
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