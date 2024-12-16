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大行報告 | 滙控、渣打、騰訊、京東、小米及攜程等最新評級/目標價

16/12/2024

晨星滙控(00005)目標價至86.17元，巴克萊則升其目標

麥格理維持騰訊(00700)目標及評級不變

華泰證券首予京東集團(09618)目標182.73

 

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16/12/2024 12:08  恒指半日跌114點報19856成交減少，內地11月數據疲弱

16/12/2024 10:20  《異動股》蒙牛、萬洲跌2%，內地上月零售銷售按年升3%遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增3%，大遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】首11月全國固定資產投資增3.3%，略遜預期

16/12/2024 10:00  【聚焦數據】內地11月工業增加值增5.4%，略優預期

16/12/2024 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４３億元，買盈富基金沽美團

16/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控、渣打目標，星展升攜程至７８４元

16/12/2024 11:52  《財資快訊》美電跌報７﹒７７４５，一個月至一年與上日尾市持平

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 13:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 13:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 13:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2024 12:55
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