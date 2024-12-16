大行報告 | 滙控、渣打、騰訊、京東、小米及攜程等最新評級/目標價
16/12/2024
．晨星降滙控(00005)目標價至86.17元，巴克萊則升其目標
．麥格理維持騰訊(00700)目標及評級不變
．華泰證券首予京東集團(09618)目標182.73
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16/12/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 13:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 13:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2024 13:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2024 12:55
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