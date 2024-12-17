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大行報告 | 港交所、小米、吉利及內險股等最新評級/目標價

17/12/2024

大摩港交所(00388)目標至310元，評級由低配改為平配

德銀恢復小米(01810)目標價及評級

花旗看好內銀股，其中平保(02318)目標由52.5元升至56元

 

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17/12/2024 12:40  《新股上市》傳「超購王」草姬(2593)以上限4.15元定價

17/12/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒８７億元，買中移動沽盈富基金

17/12/2024 08:50  【大行炒Ｄ乜】大摩升港交所評級至「平配」，花旗普升內險股目標

17/12/2024 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒７７１９，兩周拆息較上日微升至４％

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2024 13:30
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