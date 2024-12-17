大行報告 | 港交所、小米、吉利及內險股等最新評級/目標價
17/12/2024
．大摩升港交所(00388)目標至310元，評級由低配改為平配
．德銀恢復小米(01810)目標價及評級
．花旗看好內銀股，其中平保(02318)目標由52.5元升至56元
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17/12/2024
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:46
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:46
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2024 13:46
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2024 13:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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